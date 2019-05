Heidi Klum: Privates Still-Video sorgt für Begeisterung

Kurz vor dem Muttertag erinnert sich an den ersten Tag zurück, an dem sie ihre kleine Tochter Leni in den Armen hielt. Um die Fans an dem besonderen Moment teilhaben zu lassen, teilte sie auf sogar ein privates Video, in dem sie ihr Baby stillt.

Heidi Klum: Süßes Still-Video

"Und so hat für mich alles als Mama angefangen“, schreibt die 45-Jährige zu dem Clip. „Der erste Tag mit der kleinen Leni. Ich fühle mich mit meinen vier großartigen Kindern Leni, Henry, Johan und Lou so gesegnet.“ Mittlerweile ist Leni schon 15 Jahre alt.

So privat hat Heidi Klum sich vorher wahrscheinlich noch nie gezeigt. Ihren Fans scheint genau das aber gut zu gefallen und es hagelt positive Kommentare. Sogar wie , Snookie und ließen es sich nicht nehmen, das Video zu kommentieren. Wie süß!