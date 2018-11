Heidi Klum: Provokantes Foto ekelt ihre Fans!

Oh je, was hat sich Heidi Klum nur bei diesem Schnappschuss gedacht?

Das ihr Leben gerne mit ihren Fans via "Social Media" teil, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Schnappschuss sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Diesmal allerdings im negativen Sinne...

Heidi Klum: Jury-Sensation bei GNTM

Heidi Klum postet provozierendes Fotos

Via " " teilt Heidi nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie zu sehen ist, wie sie scheinbar probiert, Milch aus einem Kuheuter zu trinken. Dazu kommentiert sie: "Lecker Lecker". Allem Anschein nach zu urteilen, will Heidi ihren Fans mit diesem Foto eine unterhaltsame Szene liefern. Was jedoch folgt, sind eine Menge Negativ-Kommentare...

Heidis Fans sind geschockt

Wie unter dem Bild deutlich wird, sind Heidis Fans von diesem Foto alles anders als begeistert. So kommentieren sie: "Inzwischen glaube ich ernsthaft, dass die Frau einen Schaden hat" sowie "äähh ekelhaft". Einige gehen dabei sogar so weit, dass sie dem Model sexuelle Provokation vorwerfen. So heißt es weiter: "pervers", oder "Ich denke an Deine Kinder, was die wohl in der Schule hören?" Ehrliche Worte, die eine eindeutige Meinung widerspiegeln. Was Heidi über die Negativ-Kommentare denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...