Heidi Klum: Prügel-Attacke am Filmset!

Donnerstagabend ging bei "Germany's next Topmodel" die Post ab! Für die verbliebenen Kandidatinnen stand ein Videoshooting im Wilden Westen an. Die Mädels mussten nicht nur ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen, sondern auch eine Prügel-Choreografie einstudieren.

Heidi Klums Meeedels prügelten sich im wilden Westen

"Ich bin gespannt, wie sie sich dabei schlagen werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es knallt ordentlich!", freute sich Modelmama . Die Nachwuchsmodel schleuderten sich über Tische, zogen sich an den Haaren und schlugen sich Flaschen über die Köpfe. Besonders von der Performance von Lijanja und Maribel war die Modelmama begeistert.

Lijana und Maribel zofften sich

Doch kurz nach dem Shooting knallte es zwischen den beiden auch hinter der Filmkamera. Der Grund: Lijanja sackte alle Lorbeeren alleine ein. Das gute Shooting sei nur ihr Verdienst. "Sie hätte nicht so super abgeliefert, hätte sie mich nicht gehabt. Weil, ich hab sie in die Richtung gedrängt", so die 23-Järhige. Maribel sah das jedoch ganz anders. Auf einmal mischten sich auch die anderen Mädels ein - und lieferten sich einen bitteren Schlagaustausch. Ob der Zoff wohl in die nächste Runde geht? Das erfahrt ihr nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr bei ...

