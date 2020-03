Heidi Klum: Radikale Entscheidung, um ihre Ehe zu retten

Reddit this

Bei Heidi ging’s um die Wurst – im wahrsten Sinne! Warum sie Toms Bandkollegen jetzt zum Grillen in ihren Garten einlud …

Seit der Hochzeit im 2019 herrscht zwischen (46) und Toms (30) Band-Kollegen Gustav (31) und Georg (32) Eiszeit. Doch jetzt auf einmal sucht Heidi demonstrativ die Nähe der beiden. Warum? Ist doch klar…

„Sie kotzt mich einfach nur an“, lässt ein Tokio-Hotel-Fan seinem Hass auf freien Lauf. Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da, im Gegenteil. Dass Heidi unter den Anhängern der Band nicht gerade beliebt ist, daran hat sich auch nach ihrer Heirat mit nicht viel geändert. Und während Schwager Bill sowohl beruflich als auch privat von Beginn an fester Bestandteil des Klum-Klans war, gingen die beiden anderen Bandmitglieder Gustav Schäfer und Georg Listing auf Distanz: keine gemeinsamen Fotos, kein Wort über die Model-Mama. Heidi war für sie ganz offenbar ein rotes Tuch, ein Störenfried, den sie sich möglichst vom Leibe halten wollten.

Heidi Klum springt über ihren Schatten

Doch plötzlich scheint das Eis zu schmelzen. Jedenfalls postete Heidi vorige Woche auf Instagram eine ungewohnte Idylle: Man sah, wie die komplette Band gemeinsam mit Heidi und den Kids im malerisch gelegenen Klum-Garten in den Hills Grillzange und Weingläser schwang. Und fragte sich unwillkürlich, was um alles in der Welt da los war! Wollte Heidi etwa ein versöhnliches Statement setzen? Gut möglich. Denn nur wenige Tage später starteten zur großen Tour durch Südamerika.

Heidi Klum: Drogen-Skandal! Diese Fotos können ihr zum Verhängnis werden

Das heißt, dass Heidi Klum in den nächsten Wochen auf ihren geliebten Tom verzichten und ihn seinen alten Kumpeln überlassen muss. Ein gegnerisches Umfeld kann sie da nicht gebrauchen. Weder auf Seiten der Fans noch innerhalb der Band. Schließlich soll ihr Liebster fernab der Heimat nicht auf dumme Gedanken kommen. Ob die Friedensaktion gefruchtet hat, wird sich zeigen. Einen Versuch war es zumindest wert.

Erwischt auf einer Drogen-Party! Im Video seht ihr die pikanten Bilder von Heidi Klum und Tom Kaulitz: