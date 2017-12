Heidi Klum & Rapper Cro: Überraschende Fotos aufgeraucht!

Was läuft da zwischen Heidi Klum und Cro? Auf ihrem "Instagram"-Account überrascht das Model ihre Fans mit Aufnahme aus Los Angeles. Zu sehen: Heidi und der Erfolgs-Rapper. Ihre Follower spekulieren: Ist Cro der neue Mann in Heidis Leben oder Planen die beiden Stars ein gemeinsames Projekt?

Heidi Klum ist Single

Seit der Trennung von Heidis Langzeitfreund Vito Schnabel war das Model stets alleine auf dem Roten Teppich unterwegs. Auch ein Liebes-Comeback schneit das Topmodel nicht in Erwägung zu ziehen. Selbst in ihrem privaten Umfeld war seit der Trennung von Vito Männer-Flaute angesagt. Es war kein Partner an Heidis Seite in Sicht. Bis jetzt! Auf "Instagram" präsentiert sich das Model mit Rapper Cro. Die Aufnahmen zeigen eine fröhliche und ausgelassene Heidi. Während Cro eine Rap-Performance in der Sonne von Los Angeles gibt, ist Heidi lächelnd im Hintergrund zu sehen. Handelt es sich bei den Aufnahmen um ein verstecktes Liebes-Outing?

Heidi Klum: Notarzt-Einsatz!

Heidi Klum und Cro

Die Fans von Heidi rätseln: Was hat es mit den Aufnahmen auf sich? Einige vermuten die Antwort zu kennen. So ist von einem neuen Musikvideo-Projekt des Rappers sowie von einem Gastauftritt des Rappers in der neuen "GNTM"-Staffel die Rede. Auch eine geheime Liebes-Beziehung wird nicht ausgeschlossen. Was es mit den Aufnahmen wirklich auf sich hat, wissen nur Heidi und Cro. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein…