Heidi Klum: Riesen Desaster vor GNTM-Start! TV-Aus scheint besiegelt

Berliner Stadthaus statt Luxus-Villa in Los Angeles, Wald und Wiese als Kulisse statt exotischer Shootings unter Palmen – in diesem Jahr muss Heidi Klum bei der Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ ganz schön auf Sparflamme schalten.

Corona ist schuld daran. Denn internationale Reisen und ständig wechselnde Locations sind in der aktuellen Lage einfach nicht drin. Stattdessen sollen die Models in Berlin untergebracht werden, Reisen und Shootings sind – wenn überhaupt – innerhalb Europas möglich. „Ich werde zusammen mit dem Team alles dafür tun, damit die Reise sicher, aber natürlich auch unterhaltsam wird“, verspricht auch Heidi.

Ob sich die Model-Mama mit diesen Versprechungen allerdings nicht ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt hat? Denn aktuell sieht es eher so aus, als würde selbst Heidis Plan B ins Wasser fallen: Die Infektionszahlen steigen in ganz Europa gerade wieder rapide an, es gibt offizielle Reisewarnungen für die Modemetropolen Paris, Madrid und Amsterdam. Berlin selbst ist teilweise schon zum Risiko-Gebiet erklärt worden, und auch andere Drehorte könnten schnell auf der schwarzen Liste landen.