Heidi Klum: Riesen Streit um die Kinder! Jetzt zerbricht die Familie

Er selbst habe keine Angst vor der Krankheit: „Ich bin genauso rumgelaufen wie immer“, so der Senior in „Bild“. „Es ist für mich wie eine Grippe.“ Heidi dürften diese krassen Ansichten ihres Vaters schockieren, schließlich musste sie selbst schon befürchten, an Covid-19 erkrankt zu sein, nachdem sie wegen Fieber und Halsschmerzen das Set von „America’s Got Talent“ verlassen musste: „Wenn man so lange krank ist und es nicht besser wird, denkt man natürlich sofort: ‚Huch, ich könnte das Ding haben‘, denn ich hatte ja keinen Test‘“, so Heidi später im „People“-Magazin.

Wie sich zeigte, hatte sich Heidi nur eine relativ harmlose Erkältung eingefangen, doch in ihrer Wahlheimat Amerika sind bereits über 130 000 Menschen an dem Virus gestorben. Und die Situation in den USA ist noch immer sehr beängstigend: „Alles ist so schnell über uns hereingebrochen. Alle schauten Nachrichten und hatten richtig Angst. Es war wie in einem schlechten Film, und den schauen wir nach so vielen Wochen immer noch an“, so Heidi. Kein Wunder, dass sie da eher auf die Experten hört als auf ihren nörgelnden Vater...