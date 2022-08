Heidi Klum: Riskanter Fremdflirt mit einem anderen Mann

Der umtriebige Kunsthändler hat definitiv wieder ein Auge auf seine sich immer lasziver inszenierende Verflossene geworfen, likt begeistert selbst die freizügigsten Fotos und Videos. Vermisst er womöglich die traute Zweisamkeit früherer Tage (und Nächte)? Immerhin war er drei Jahre lang mit Heidi zusammen, schwärmte damals: "Sie ist bezaubernd. Sie ist eine tolle Frau."

Auch Heidi scheint sich nicht von den schönen Erinnerungen trennen zu wollen – noch lange nach dem Liebes-Aus prangte Vitos Liebesgabe, eine blaue XXL-Schnecke, unübersehbar im Garten ihrer Villa in L.A. Und sogar zu Vitos Familie hat sie weiterhin einen guten Draht, bezeichnet seinen Vater, den Maler und Filmregisseur Julian Schnabel (70), und seine Schwester, die Künstlerin Lola Schnabel (41) als gute Freunde. Erst vor ein paar Tagen postete sie ein Werk von Lola in ihrer Instagram-Story – mehr Zuneigung und Respekt kann man in der Social-Media-Welt kaum ausdrücken. Sieht ganz so aus, als ob Heidi, die sich in ihrer Freizeit selbst gern an der Staffelei austobt, dem kreativen Schnabel-Clan, inklusive Vito, ein wenig nachtrauert. Das wird vermutlich auch ihrem Tom nicht entgangen sein. Zwar sei der eher nicht eifersüchtig, beschwichtigte Heidi vor einiger Zeit im Interview: "Er ist sehr geduldig und gelassen, was das angeht."

Aber selbst der gelassenste und geduldigste Gatte dürfte sich irgendwann vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn die Liebe seines Lebens immer wieder mit ihrer Vergangenheit flirtet – und er wird dann wohl auch mal deutliche Worte finden, um den „anderen Mann“, der ihr offenbar immer noch im Kopf und Herzen herumspukt, aus seinem Ehe-Alltag zu verbannen.

Gut möglich, dass die romantischen Urlaubstage, die Heidi gerade mit ihrem Tom in Italien verbrachte, auch als Besänftigungsstrategie gedacht waren. Denn die Model-Mama scheint genau zu wissen, wie sie die Wogen im Liebes-Paradies wieder glättet: mit ganz viel zärtlicher Tom-Zeit. Und möglichst wenig Stoff am Körper. Und vielen freizügigen Love-Pics auf Instagram.