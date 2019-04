Heidi Klum: Rührende Nachrichten von Papa Günther

Reddit this

Na, das ist doch mal eine interessante Entdeckung! Günther Klum kümmert sich nicht nur um Models, sondern versteigert derzeit auch eine Kegelbahn auf eBay. Doch was steckt dahinter?

Rührende Versteigerung

Das Lokal „Zum Horn“ in Bergisch Gladbach musste nach über 113 Jahren schließen. „Ich habe das Haus ersteigert. Das ist schließlich ein Stück Geschichte hier in Bergisch Gladbach. Jeder hat seine Erlebnisse im 'Zum Horn'“, so der 73-Jährige gegenüber „BILD“. „Nur die Kegelbahn brauchen wir nicht. Die ist sehr gut erhalten, vielleicht interessant für einen Gastwirt, der seine alte Bahn ersetzen möchte.“

Besonders rührend: Das Geld möchte Heidi Klums Vater nicht behalten! „Ich möchte damit kein Geld verdienen. Der Erlös geht an das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße“, erklärt er. Was für eine tolle Aktion!