Heidi Klum: Schaurig! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Ist sie das wirklich? Bei ihrer jährlichen Halloween-Party im Restaurant Sake No Hana Sake des Hotels Moxy Lower East Side in New York präsentierte sich Heidi Klum nun von einer ganz anderen Seite. Verkleidet als Wurm war die Modelmama so gut wie gar nicht wiederzuerkennen. Auf dem Boden liegend machte sie neben Ehemann Tom Kaulitz, der als Angler an ihrer Seite war, ihrem Kostüm alle Ehre. Schon in der vergangenen Jahren musste der "Tokio Hotel"-Gitarrist herhalten und seine Ehfrau bei ihren verrückten Kostüm-Ideen unterstützen. So ging das Paar bereits als das Oger-Paar Shrek und Fiona oder als Astronaut und Alien.