Heidi Klum: Schlimmer Streit mit ihren geliebten Eltern!

Heiligabend, die ganze Familie sitzt zusammen, und es wird gestritten, gezofft und gezankt! Im Hause war nämlich in diesem Jahr das Festtags-Fiasko förmlich vorprogrammiert! Streithema Nummer eins: die Schwiegereltern. Denn Heidis Vater Günther (73) scheint auf (29), seinen Schwiegersohn in spe, nicht besonders gut zu sprechen zu sein. Wäre ja auch kein Wunder: Viel zu jung, viel zu kindisch und überhaupt haben sich die beiden Männer nicht wirklich was zu sagen. Einzige Gemeinsamkeit: die Sprache. "Man sich gut auf Deutsch unterhalten", so Papa Klum trocken. Aber auch mit Schwiergermama Simone Kaulitz läuft's nicht rund...

Die haben Tom und extra einfliegen lassen, um mit ihr zu feiern. Dumm nur, dass Mutti scheinbar weniger Lust auf Heidi's Gesellschaft hat. Bisher zeigten sich die beiden Ladys nämlich nicht zusammen - und das, obwohl Simone regelmäßige Abstecher zu ihren Söhnen nach L.A. macht. Doch an diesem Punkt taucht jetzt ein weiterer Streitpunkt auf: die Wohungssituation. Derzeit deutes einiges darauf hin, dass sich die Turteltäubchen Tom und Heidi ein gemeinsames Liebesnest suchen. Gerade trafen sie sich mit Luxus-Immobilienmarkler Pate Stevens. Um bei ihm eine Familien-Villa fürs Patchwork-Glück zu suchen? gut möglich!

Nur: Zwillingsbruder Bill kaulitz passt das natürlich gar nicht. "Tom und ich können uns gar nicht vorstellen, dass wir mal getrennt voneinander wohnen", betonte er bisher immer. "Für uns wäre das total unnatürlich, weil wir nicht eine Sekunde ohneeinander verbringen." Sieht Tom aber offenbar inzwischen anders... Na dann, fröhliche Weihnachten!