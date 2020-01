Heidi Klum: Schlüpfriger Vagina-Skandal!

-Star sorgt gerade in Hollywood für mächtig Aufruhr. Auf ihrer -Seite "Goop" verkauft sie eine Kerze, die wie ihre Vagina duften soll. Auch hat Interesse...

Heidi Klum bittet Gwyneth Paltrow um Hilfe

Die Kerze geht nämlich so schnell weg wie warme Semmeln. Trotz des stolzen Preises von 75 US-Dollar ist sie bereits restlos ausverkauft. Heidi ging leider leer aus. Auf richtet sie deswegen ein paar persönliche Worte an Gwyneth: "Ich habe schon überall nach deiner speziellen Kerze gesucht. Kannst du mir nicht eine schicken? Ich will so gerne eine haben."

So entstand die Idee zur Vagina-Kerze

Die ungewöhnliche Kerze entstand übrigens aus einem Scherz zwischen Gwyneth dem Parfümeur Douglas Little. "Die beiden haben an einem Duft gearbeitet, und sie hat irgendwann gerufen: 'Oh, das riecht wie meine Vagina.' Das hat sich zu einem lustigen, wunderbaren, sexy und schönen, unerwarteten Duft entwickelt (der perfekt für eine Kerze war.)", heißt es auf der Website von "Goop". In Wirklichkeit riecht das Produkt nach Geranien, Zedernholz und Rosen.

