Heidi Klum: Schmutzige Trennung! Sie zieht eine drastische Konsequenz

Reddit this

Der Nächste, bitte! Nicht nur bei „GNTM“ ist Heidi Klum in Sachen Personal radikal. Wer ihr nicht passt, muss das Feld räumen!

Die Suche nach "Germany’s next Topmodel" läuft geschmeidig, (46) lächelt souverän, doch an anderer Stelle ihres -Imperiums braut sich gerade ein Unwetter zusammen: Bei „Queen of Drags“ geht es um den Ausstieg von Jurorin (31). Und die ist längst nicht das einzige Opfer von Heidis rüden Aussieb-Methoden.

Sie ist ein alter Hase und weiß, wie das Showbiz funktioniert. Frei nach dem Motto „Fressen oder gefressen werden“ ist Heidi Klum in Sachen Personalmanagement knallhart. Conchita ist nur das jüngste Opfer dieser Mentalität. „Sie braucht ein Bauernopfer“, verriet ein Insider der „Bild“. Und das könne natürlich nicht ihr Schwager (30) sein. Als Familienmitglied ist er nicht angreifbar. Stattdessen gehe es bei den Verhandlungen einer neuen „QoD“-Staffel um die Performance von Co-Jurorin Conchita. So lasse sich auch davon ablenken, dass das Konzept der Sendung nicht aufgegangen sei. Tatsächlich waren die Quoten eher schwach. Ob das jedoch nur an Conchita lag? Fraglich.

Heidi Klum zieht eine drastische Konsequenz

Es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass bei Klum Köpfe rollen. Auch bei „GNTM“ herrscht ein rekordverdächtiger Verschleiß an Juroren und Coaches, bei den Wechseln ging es nicht immer sauber und fair zu. „Ich habe das Recht zu sagen, dass ich sehr enttäuscht bin“, beschwert sich beispielsweise Peyman Amin. Obwohl er seit Jahren mit Heidi befreundet war, erfuhr er von seiner Kündigung damals kurz angebunden per E-Mail. Ähnlich erging es Rolf Scheider. „Heidis Vater hat mich damals angerufen. Zu Heidi hatte ich nie wieder Kontakt, und das, obwohl ich es mehrfach versuchte“, verrät er gegenüber "Closer".

Heidi Klum: Vater Günther packt aus! Darum war er nicht bei ihrer Hochzeit

Für Make-up-Artist Boris Entrup ist die Ex-Chefin mittlerweile ein Tabu-Thema. „Ich verfolge nicht mehr, was sie macht. Die Show interessiert mich auch nicht!“ Und auch bei scheint die Modelmama unten durch. Als "Closer" ihn auf Heidi anspricht, winkt er dramatisch gestikulierend ab: „Nein! Nein! Nein!“ Und Conchita? Die hält sich bislang bedeckt – schließlich geht es bei ihr aktuell noch um die Wurst…

Im Video seht ihr, welche Bilder von Tochter Leni jetzt für Wirbel sorgten: