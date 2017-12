Heidi Klum: Schock-Bilder der GNTM-Chefin aufgetaucht!

Rauchen, trinken, Spaß haben: Die Model-Mama feierte total enthemmt am Set ihrer Show „Germany’s Next Topmodel“...

Ein Schluck Wein hier, eine Zigarette da – aktuelle Fotos zeigen Heidi Klum völlig ausgelassen am Strand in der Karibik. Die Beauty ließ es sich nach einem langen Drehtag für eine der ersten Folgen der neuen Staffel ihrer Show „Germany’s Next Topmodel“ unter anderem mit ihren Co-Juroren Thomas Hayo, Michael Michalsky und Star-Fotograf Rankin gut gehen. „Heidi schien die Zeit sehr zu genießen, lachte viel und plauderte mit ihrer Begleitung“, verrät ein Beobachter.

Heidi Klum: Die GNTM-Chefin wurde eiskalt ausgetauscht!

Was die Model-Mama dabei offenbar nicht störte: Unmittelbar nach dem Dreh dürften sich ihre Mädchen noch in ihrer Nähe aufgehalten haben. Waren sogar welche bei der Sause dabei? „Es waren auch vier oder fünf junge, schlanke Mädels anwesend, bei denen es sich um Kandidatinnen handeln könnte“, berichtet ein Augenzeuge.

Heidi Klum gab sich völlig enthemmt

Dabei hat Heidi eigentlich eine Vorbildfunktion für ihre Nachwuchs-Schönheiten, die teilweise sogar noch minderjährig sind. „Heidi Klum ist alles, was ich erreichen will“ oder „Ich bewundere Heidi für das, was sie geschafft hat“, betonen ihre „GNTM“-Schützlinge immer wieder. Und es ist nicht das erste Mal, dass die 44-Jährige im Umfeld ihrer Casting-Sendung den Alkohol fließen lässt – im Kreise ihrer Crew scheinen nämlich regelmäßig die Korken zu knallen.

Um die Wiederkehr von Designer Wolfgang Joop als Gast-Juror in Staffel zwölf zu feiern, gönnten sich Heidi und ihre Kollegen zum Beispiel im letzten Jahr ein ausgiebiges Dinner mit jeder Menge Wein. „Hänge mit meinen Boys ab“, schrieb die Moderatorin zu einem Schnappschuss des Abends. Und auch in der elften Staffel, als Heidi und ihre Co-Juroren mit dem Tourbus auf der Suche nach neuen Kandidatinnen waren, schlürften sie nach Feierabend gerne mal den ein oder anderen Drink. „Ich trinke auch mal ein Glas Wein, finde ich nicht schlimm“, sagt Heidi selbst. Doch im Beisein ihrer zum Teil sehr jungen Mädchen, die zu ihr aufsehen, dürfte das nicht unbedingt gelten …

Sagt Heidi den Mager-Maßen den Kampf an?

In den letzten Staffeln waren viele „GNTM“-Kandidatinnen erschreckend dürr – Heidi predigte ihren Mädchen immer wieder, wie wichtig viel Sport und gesunde Ernährung sind. „Alles muss tipptopp in Shape sein“, heizte sie unter anderem ein. Doch das scheint sich jetzt geändert zu haben: Viele der Kandidatinnen der neuen Staffel haben schöne Kurven und sehen deutlich gesünder aus als die meisten ihrer Vorgängerinnen. Ob Heidi damit auf die Hass-Kampagne #notheidisgirl (InTouch berichtete) reagiert, bei der sich Frauen über die falschen Schönheits-Ideale von „GNTM“ ausgesprochen haben?