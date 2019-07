Heidi Klum: Schock-Enthüllung! Macht Tom jetzt Schluss?

Der Countdown läuft: „Ich kann es nicht abwarten“, postete (46) gerade in ihrer Insta-Story – und meinte, na klar, die Hochzeit mit (29). Denn dann hat sie den Tokio-Hotel-Gitarristen endlich ganz für sich. Und sie scheint auch nicht bereit, ihr Herzblatt künftig mit irgendwem zu teilen. Toms Ja zu Heidi – ein Nein zur Band, zu Konzerten, Touren, Zeit mit Zwillingsbruder Bill?

Genau das deutete der jetzt an: „Es wird 2020 kein Camp geben“, stellte Bill auf klar. Ach was! Dabei war das Tokio-Hotel-Summercamp, bei dem Fans und Band gemeinsam zelten, trotz heftiger Preise (2018 bis zu 4000 Euro!) auch dieses Jahr flott ausgebucht. Aber Heidi hat vermutlich keinen Bock darauf, dass Tom sich jedes Jahr vier Tage lang von Verehrerinnen anschmachten lässt. Letztes Jahr rauschte sie selbst nach Sachsen-Anhalt, um ein Auge auf ihren Lover zu haben.

Für Heidi und Tom beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Aber ein Leben als Groupie mit Nächten in Zelt oder Tourbus? Das ist nichts für die Model-Mama! Was ihr wohl auf der Tokio-Hotel-Welttournee klar wurde, auf der sie Tom wacker begleitete. Aber damit reicht es auch! Und ein Ehemann, der backstage Bier trinkend mit Girls abhängt? Sicher nicht Heidis Idealvorstellung.

Auch Ex-Mann stellte seine Musik für Heidi hintan. „Mein Leben ist sehr organisiert“, hat sie mal gesagt. -Karriere, gerade drehte sie für ihre neue Show „Making The Cut“ in Japan, vier Kinder und ganz wichtig für Mama Heidi: „Alle sitzen um 18 Uhr am Esstisch!“ Da ist für Rumhängen und Rockstar- kein Platz. Damit Zwillingsbruder Bill auch ohne was zu tun hat, hat Heidi ihn gut beschäftigt: Mit einem TV-Job als Juror in ihrer neuen Show „Queen of Drags“. Tom kann sich also voll und ganz auf seine Rolle als Herr Klum konzentrieren.

