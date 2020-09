Heidi Klum: Schock-Entscheidung! Ihre Familie zerbricht

Der Machtkampf um die Kids geht weiter. Ein vermeintlicher Vorschlag zur Güte heizt den Konflikt noch weiter an und gefährdet nicht nur Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“-Dreharbeiten, sondern auch ihren Familienfrieden…

Die Modelmama und Ex-Mann Seal sollen sich laut dem amerikanischen „People“-Magazin doch noch außergerichtlich einigen. Demnach darf Heidi ihre vier Sprösslinge doch noch mit nach Deutschland nehmen, wenn sie hier im Herbst „GNTM“ produziert. Aber an diese Erlaubnis soll Seal, der die Deutschlandreise der vier gemeinsamen Kinder am liebsten verhindert hätte, eine Bedingung geknüpft haben. Denn die Vereinbarung sieht angeblich vor, dass Seal nun einen Anspruch auf „verlängerte Zeit“ mit seinen Kids hat, bevor sie Los Angeles verlassen – und auch nach ihrer Rückkehr. Außerdem dürfe Seal sie jederzeit in Deutschland besuchen kommen, Heidi wiederum müsse dabei mit ihm „zusammenarbeiten und Vorkehrungen treffen“.

Das ist bei Licht betrachtet nichts anderes als eine neue Sorgerechtsregel. Schon das dürfe Heidi zur Weißglut bringen, aber das Schlimmste ist, dass sie jetzt praktisch nach Seals Pfeife tanzen und ihm ungehinderten Zugang zu ihren Kindern gewähren muss – ob die nun wollen oder nicht. Denn es ist ja nicht so, als ob Leni (16), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) viel mit ihrem Vater zu tun hätten, im Gegenteil. Seal würde die Kinder zuletzt nur „sporadisch“ sehen, erklärte Heidi in ihrem Eilantrag gegen sein Reise-Veto.

Heidi Klum leidet unter dem Streit mit Seal

„Ich kümmere mich um alles in ihrem Leben.“ Vor allem die beiden Jüngsten hätten große Probleme damit, allein Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Kein Wunder, denn bislang hat der Sänger sich nicht unbedingt als Super-Daddy empfohlen. So soll er Johan und Lou in diesem Jahr gerade mal an zehn Tagen gesehen haben. Und jetzt soll er den Nachwuchs plötzlich, wann immer es ihm in den Sinn kommt, für sich vereinnahmen dürfen? Eine echte Horror-Nachricht für die Kinder, vor allem, da Seal schon lange keine Hauptrolle mehr in ihrem Leben spielt. Die hat längst Ersatz-Papa Tom Kaulitz (31) übernommen, der sich sofort in die Familie seiner Ehefrau integriert hat und zur männlichen Bezugsperson für die vier Kids geworden ist.