Heidi Klum: Schock! Ist sie beim "GNTM"-Finale nicht dabei?

Reddit this

Dieses Jahr ist alles anders! An der Ausbreitung des Coronavirus hat auch die -Branche zu knabbern. Zahlreiche Sendungen mussten abgesagt werden. Shows, die stattfinden, dürfen nur ohne Publikum aufgezeichnet werden. So auch das Finale von "GNTM". Doch jetzt steht plötzlich auch noch die Teilnahme von Modelmama auf der Kippe...

Findet das "GNTM"-Finale zum ersten Mal ohne Heidi Klum statt?

Heidi könnte zwar nach Deutschland reisen, müsste sich danach aber zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ausnahmen werden nur für wichtige Dienstreisen, die nicht länger als 72 Stunden dauern, gemacht. Die Vorbereitungen für die Show nehmen aber mindestens fünf Tage in Anspruch.

Heidi Klum: Baby Nummer 5! Jetzt lässt sie die Bombe platzen

Sender überlegt bereits, wie die Sendung ohne Chefin Heidi aussehen könnte. Angeblich wird sie per Videoschalte aus Los Angeles zugeschaltet. Ob das wirklich so passieren wird? "Es wird ein total anderes Finale sein. Lassen Sie sich überraschen", sagt Heidis Vater Günther geheimnisvoll. Es bleibt also spannend...

Große Sorge um Heidis Gesundheit! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: