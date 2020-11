Heidi Klum: Schock-Szenen in Berlin! Ihr Deutschland-Trip gerät zum Desaster

Der Schreck über die Dunkelheit und Kälte stand allen ins Gesicht geschrieben, als der gesamte Klum-Clan nachts vor dem Berliner „Soho House“ aus dem Shuttle stolperte: Etwas verdattert vom Jetlag, es ging natürlich im Privatflieger von L. A. in die deutsche Hauptstadt, checkten alle ein – und schlichen in die streng abgeschotteten VIP-Lofts der Luxus-Absteige.

Die ersten Wochen in Deutschland wird man hier, in Berlin-Mitte, einem Corona-Hotspot, verbringen müssen – zunächst wohl in so etwas wie Quarantäne, bevor man sich eine standesgemäße Villa suchen kann.

Heidi Klum (47) hat ihre Ego-Show also wirklich durchgezogen: Für die „GNTM“-Dreharbeiten will die Model-Einpeitscherin anscheinend unbedingt persönlich vor Ort sein – und schleift dafür nicht nur Ehemann Tom Kaulitz (31), ihre Kinder Leni (16), Henry (15), Johan (13) und Lou (11) aus dem sonnigen Kalifornien mit in die fremde Heimat, sondern sogar die beiden Hunde!

Der billige Trick mit den „Therapie“-Tieren, den sie auf Reisen immer wieder durchzieht, funktionierte auch diesmal, beide Vierbeiner durften trotz Haustier-Verbot mit in die Hipster-Herberge. Prompt wurde Tom am nächsten Tag gesichtet, wie er beide in Berlins Straßen Gassi führte – so viel zum Thema Quarantäne.

Heidi Klum könnte ihren Berlin-Trip bitter bereuen

Doch schon in den ersten Stunden des Deutschland-Trips wurde klar: Die ganze Reise könnte im Chaos enden… Da wäre zum einen der heftige öffentliche Rosenkrieg mit Ex-Mann Seal (57), der sich sogar vor Gericht gegen den Deutschland-Trip seiner Kinder zur Wehr setzte und schmutzige Details über Heidi auspackte, sie als „paranoid“ und „ängstlich“ beschimpfte – und Heidi nur mit knapper Not ein Vergleich gelang, der ihr die Reise ermöglichte. Dafür musste sogar Leni einen Bettelbrief schreiben, in dem sie sich darauf freute, in Deutschland zu sein, studieren zu können…