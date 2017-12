Heidi Klum: Schockierendes Magersucht-Foto aufgetaucht!

Die Fans von Heidi Klum sind schockiert. Auf einem ihrer neusten "Instagram"-Posts präsentiert sich das Model verdächtigt abgemagert. Wie die Kommentare zeigen, scheint dieser Schnappschuss ihren Follower gar nicht zu gefallen.

Figur-Schock! Heidi Klum im Mager-Wahn

Heidi Klum muss sich harter Kritik stellen

Auf "Instagram" teilt das Topmodel einen Schnappschuss von den "Germany's Next Topmodel"-Dreharbeiten. Dabei können ihre Follower einen Blick hinter die Kulissen werfen. Heidi zeigt sich ungeschminkt und nur mit einem Handtuch umwickelt. Ihre Fans haben jedoch nur eins im Blick: Heidis dünne Arme. Unter dem Post folgen schwere Magersucht-Vorwürfe.

Die Fans von Heidi Klum sind besorgt

Wie aus den Kommentaren deutlich wird, scheinen sich Heidis Fans Gedanken um die Gesundheit des Topmodels zu machen. Ebenfalls werfen sie ihr vor, ein schlechtes Vorbild zu sein. So schreiben sie: "Die dünnen Ärmchen sind ja grauenhaft, kein gutes Vorbild" sowie "Frau Klum haben Sie auch nur eine blasse Ahnung was Eltern durchmachen deren Töchter solche Magerfotos als ernsthaft erstrebenswertes Ideal ansehen?" Was Heidi über die schweren Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Sie gab zu den Kommentaren ihrer Follower noch kein Statement ab.