Heidi Klum schockt mit Mager-Look

Auf dem CFDA Fashion Awards posierte die GNTM-Chefin in einem aprikotfarbenen Kleid von Donna Karan auf dem roten Teppich. In dem luftig geschnittenen Dress wirkte sie magerer denn je...

Ihren 13 Jahre jüngeren Lover Vito Schnabel hatte Heidi Klum diesmal nicht mitgebracht. Es wird spekuliert, dass die vierfache Mutter für den 27-Jährigen in letzter Zeit so stark abgenommen hat.

Erst auf den Filmfestspielen in Cannes hatten die beiden ihre Liebe offiziell gemacht. Sieht also ganz so aus, als würde sie es wirklich ernst meinen mit ihrem neuen Freund. Doch wie weit würde sie gehen, um ihren Toyboy dauerhaft an sich zu binden? Bleibt zu hoffen, dass ihre neue Liebe zulasten ihrer Gesundheit geht...