Heidi Klum: Schwanger? Sie spricht endlich über ihr Bäuchlein!

schwebt mit ihrem Ehemann immer noch auf Wolke sieben. Immer letzten Jahres gaben sich die beiden vor romantischer Kulisse auf Capri das Ja-Wort. "Mein äußerst junger, heißer Ehemann schient mit gutzutun!", schwärmte sie jetzt im Interview mit . Jetzt fehlt eigentlich nur noch das erste gemeinsame Baby...

Heidi Klum: Vater Günther packt aus! Darum war er nicht bei ihrer Hochzeit

Heidi Klum: "Vielleicht wächst da ja schon wieder was..."

Spekulationen, dass Heidi schwanger ist, gab es schon so häufig wie Sand am Meer. Doch jetzt heizt Heidi die Gerüchteküche selbst ordentlich an. Bei der diesjährigen amfAR Gala in New York erschien sie in einer weiten, hellblauen Robe. Weil sie darunter ein kleines Bäuchlein versteckt? Erst kürzlich sagte eine "GNTM"-Kandidatin mit ihren Tarotkarten voraus, dass Heidi zum fünften Mal schwanger wird. "Vielleicht habe ich deswegen auch dieses Kleid an. Weil vielleicht hat sie schon recht gehabt und da wächst schon wieder was...", sagte Heid geheimnisvoll. Nur ein kleiner Scherz oder die Wahrheit? Das wissen Heidi und Tom wohl nur selbst...

