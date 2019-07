Heidi Klum: "Schwanger"! Sie kann es nicht mehr verstecken!

Ist schwanger, oder ist sie es nicht? Momentan schweben Heidi und Tom im absoluten Hochzeits-Himmel. In ein paar Wochen wollen sich die beiden das Jawort geben und sorgen damit bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung. Doch wollen sie ihre Liebe noch durch ein Baby krönen? Einer der neusten Schnappschüsse des Paares könnte nun Klarheit verschaffen...

Heidi Klum teilt verdächtiges Foto

Das Heidi Klum mit ihren Fans gerne via Social Media Schnappschüsse aus ihrem Alltag teilt, ist definitiv nichts Neues. So auch jetzt! Heidi postet ein Foto, welches sie und Tom auf dem Red Carpet der "amfAR"-Gala in Paris zeigt. Heidi trägt zu dem Event einen Kimono es Designers Naeem Khan und legt damit einen absoluten Wow-Auftritt hin. Doch nicht nur Heidis Look sorgt bei ihren Fans für jede Menge Aufmerksamkeit. Ein Detail sticht ihren Anhängern ganz besonders ins Auge...

Heidi Klum: Schwanger?

Wie unter den Post-Kommentaren deutlich wird, sind ihre Fans felsenfest davon überzeugt, dass sich unter der Robe des Topmodels ein kleiner Baby-Bauch versteckt. So kommentieren sie: "Naja, spätestens jetzt weiß man, dass du schwanger bist." sowie "Sehr rundlich Heidi, oder wirkt das Kleid so???" Ob ihre Fans mit den Schwangerschafts-Spekulationen wohl richtig liegen? Heidi und Tom gaben dazu bis jetzt noch kein Statement ab.Wir können also weiterhin gespannt sein...