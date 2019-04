Heidi Klum: Schwanger oder nicht? Diese Video sagt alles!

Die Gerüchteküche brodelt auf höchster Stufe. Und vor allem scheint sich daraus einen Spaß zu machen. Mal postet sie ein Video, auf dem sie sich verdächtig den Bauch streichelt, dann zeigt sie sich wieder super schlank und bauchfrei. Doch der aktuelle Clip der Blondine sorgt richtig für Wirbel...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Trennung vorprogrammiert?

Heidi Klum: Dementiert sie hier ihre Schwangerschaft?

Das Model verbringt seine Zeit gerade in München. Und was macht man, wenn man in Bayern ist? Richtig: Erstmal zünftig essen gehen und ein großes Maß trinken. Und genau das tut Heidi Klum auch. In einem Boomerang zeigt sie sich fröhlich mit Bier und Schnaps in der Hand. Mmmh, nach Schwangerschaft sieht dieser Abend nicht aus.

Dementiert sie mit dem kurzen Clip also die vielen Gerüchte um ein Baby?

Heidi Klum mit Bier und Schnaps Foto: Instagram/ Heidi Klum

Heidi Klum: Alles nur Show?

Es sieht fast so aus. Aber man darf auch nicht vergessen: Die bergisch Gladbacherin ist ein Medienprofi. Vielleicht will sie uns mit dem Post auch einfach an der Nase herumführen. Denn sie führt das kleine Glas zwar zum Mund, trinken tut sie daraus aber nicht. Und auch in dem Maß könnte sich alkoholfreies Bier befinden. Ob Show oder Dementi - in wenigen Monaten werden wir es wohl erfahren...