Heidi Klum: Schwarze Haare! Sie überrascht mit Bill Kaulitz-Look

Richtig, Heidi schlüpfte dank Instagram-Filter in die Rolle von Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz! Sein ungewöhnlicher Look macht den Sänger über Nacht zum Superstar. Warum seine Schwägerin jetzt seinen Style kopiert? Tokio Hotel feierte am Wochenende großes Jubiläum. Vor 15 Jahren wurde ihr Mega-Hit "Durch den Monsun" veröffentlicht - und schoss direkt an die Spitze der deutschen Charts. Der Rest ist Geschichte.

Klar, dass Heidi mächtig stolz auf ihren Ehemann und seine Band ist. Zur Feier des Tages gab sie nicht nur eine Playback-Version zum Besten, sondern veröffentlichte auch zahlreiche Bilder der Gruppe - von ihren Anfängen bis heute. So sieht wahre Fan-Liebe aus!

