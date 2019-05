Heidi Klum: Schwarze Haare! So haben wir sie noch nie gesehen!

Na das ist mal eine Sensation! Erst vor einigen Tagen kürte Heidi Klum beim "GNTM"-Finale Simone als neue Siegerin der aktuellen Staffel. Heidi sorgte mit ihrem sexy Look bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen. Nun die nächste Sensation...

GNTM-Simone: Sie überrascht mit neuer Haarfarbe

Heidi Klum zeigt sich mit schwarzen Haaren

Via postet die nun ein Foto, auf dem sie sich vollkommen verändert zeigt. Während Heidi in den letzten Jahren ihrer blonden Mähne stets treu blieb, präsentiert sie sich ihren Fans nun mit einer schwarzen Haarpracht. Das dabei vor allem eine Frage aufkommt, isst klar: Hat sich Heidi etwa von ihren blonden Haaren verabschiedet und setzt jetzt auf dunkel? Ein Blick auf die Bildunterschrift verschafft Klarheit. So kommentiert Heidi das Bild mit der Jahreszahl "1994". Heidi hat also scheinbar ein wenig in ihrer Erinnerungs-Kiste gekramt und ihre "dunkele Zeit" liegt bereits 25 Jahre zurück. Ihren Fans scheint der Look dennoch zu gefallen...

Heidis Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto deutlich wird, hat Heidi damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Dunkel sieht halt mal extrem gut aus" sowie "Oh das ist ein geiles Bild...richtig richtig frech". Ob sich Heidi bei so viel positiver Resonanz wohl nochmal überlegt, sich die Haare dunkel zu färben? Wir können definitiv gespannt sein...