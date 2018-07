Heidi Klum: Selfie mit Ex-Freund Flavio Briatore

Reddit this

Foto-Überraschung von !

Fans kennen es: So gerne sich die hübsche Model-Mama selbst in den Sozialen Medien präsentiert, so selten teilt Heidi Klum private Fotos aus ihrem Familienleben.

Umso begeisterter dürften die Follower der Blondine bei diesem Schnappschuss sein: Auf postete die 45-Jährige ein Selfie mit Ex-Freund und Vater ihrer Tochter Leni, Flavio Briatore!

Im sommerlichen Strohhut und ganz unbeschwert ohne Schminke lacht Heidi neben Ex-Partner Flavio in die Kamera, am Rand des Selfies lässt sich noch ein weiteres Gesicht erkennen - allem Anschein nach Tochter Leni!

Fans freuen sich über den außergewöhnlichen Familien-Schnappschuss

Den seltenen Fotobeweis des Fmilientreffens kommentiert Heidi Klum mit einem rosa Herz und dem Namen ihres Ex - und auch die Follower des Models zeigen sich bei diesem Anblick ganz ergriffen:

"Freut mich für Leni und schön zu sehen, dass das Zusammentreffen so toll klappt!", kommentiert ein User begeistert, "Wow, toll, dass ihr das beide geschafft habt für Leni" und "Coole Patchwork Family", freuen sich auch andere.