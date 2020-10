Heidi Klum: Sensation! Sie zeigt Tochter Leni im TV

Seitdem Familie Klumlitz in Berlin gelandet ist, ist Leni ständig an Heidis Seite. Ob beim Dinner im Grill Royal, bei der Wohnungsbesichtigung oder beim Sightseeing. Am Montag nahm die Modelmama ihre Teenie-Tochter sogar mit zur Aufzeichnung von "Late Night Berlin". Stiefpapa Tom und sein Stiefonkel Bill performten dort mit ihrer Band Tokio Hotel ihre neue (alte) Single "Durch den Monsun 2020". Heidi, Leni und Oma Erna saßen im Publikum. Eine echte Sensation! Zum ersten Mal sah man Leni im deutschen TV.