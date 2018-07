Heidi Klum: Sensationelle Ankündigung!

versorgt ihre Fans regelmäßig mit Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Account. Jetzt macht sie eine sensationelle Ankündigung: Ab sofort können sich die schönsten Mädchen Deutschlands wieder für "Germany's next Topmodel" bewerben!

"Hallo ihr Lieben, die neue Staffel von Germany's next Topmodel steht an. Schickt ein Foto oder auch ein Video und vergesst den Hashtag nicht. Ich gucke mir dann alles an, ich freu mich auf euch. Tschüss, eure Heidi", sagt die Vierfach-Mama in einem kurzen Video. Dazu schreibt sie noch: "Das große Casting von GNTM geht in eine neue Runde. Bewerbt euch jetzt mit #ichbinGNTM2019."

Abschied von Thomas Hayo

Erst vor kurzem gab bekannt, dass er die Show verlassen wird. Für Heidi ein schwerer Schlag. Schließlich ist sie seit über 20 Jahren eng mit dem Creative Director befreundet. "Bei all der Freude über die vergangenen Jahre habe ich allerdings auch gemerkt, dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst einmal eine GNTM Pause einzulegen und neue Wege zu gehen. Die Produktion nimmt immer einen großen Anteil meines Jahres in Anspruch, so dass sich bei mir alles immer um GNTM drehte. Ich möchte aber Dinge, die ich lange vernachlässigt habe, wieder stärker in den Fokus meiner Aktivitäten rücken", schrieb er unter seinem emotionalen Abschiedspost auf .

Thomas Hayo steigt bei GNTM aus!

Die Gerüchteküche brodelt

Doch wer wird sein Nachfolger? Zuletzt wurde immer wieder gemunkelt, dass niemand geringeres als " "-Frontmann Bill Kaulitz in die Fußstapfen von Thomas treten soll. Dafür spricht einiges. Der 28-Jährige arbeitet auch als Model, lief schon für Designer Dsquared über den Laufsteg. Außerdem ist Bill sehr modeaffin. Im vergangenen Jahr brachte er seine erste Modekollektion "Magdeburg - Los Angeles" auf den Markt. Zudem war er bereits 2012 bei "GNTM" zu Gast, um den Mädels das Stage Diving beizubringen.

Ob sich Heidi wirklich ihren Schwager in spe an den Jurytisch holt, wird sich spätestens bei den ersten Castings zeigen..