Heidi Klum: Shitstorm nach GNTM-Umstyling!

Da nützten auch die bittersten Tränen nichts. Entweder Haare ab, oder eben nach Hause fahren.

Kims Freund kassierte auf seine Reaktion auf den neuen Look seiner Liebsten einen saftigen Shitstorm. Aber auch die Wurzel allen Übels, Heidi Klum selbst, musste einige bissige Kommentare einstecken. Auf Facebook wurde ordentlich gepöbelt, was sie der armen Kim da bloß angetan hat: „Was haben die aus Kim gemacht? So schöne Haare abzuschneiden, das ist ja schon fast Körperverletzung!“ Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Kritik Frau Klum nicht wirklich kratzen wird.