Heidi Klum: Show-Aus! Sender zieht drastische Konsequenz

Die Luft wird langsam dünn! Doch (45) kann es einfach nicht lassen. Immer wieder sorgt sie im amerikanischen für peinliche Eskapaden. Katapultiert sie sich damit nun endgültig ins Aus? Denn wie es aussieht, gehen ihr langsam die Jobs flöten...

Erst vor wenigen Monaten verkündete die Model-Mama ihren Ausstieg beim US-Model-Format „Project Runway“. Nach 16 Jahren! Angeblich freiwillig, doch wie gern gibt sie dieses Baby wirklich ab? Heidi ist schließlich als Workaholic bekannt, außerdem hat sie die Show maßgeblich mit aufgebaut. Dass auf sie zudem die deutlich jüngere (und deutlich seriösere) Karlie Kloss folgte, kann auch kein Zufall sein... Jetzt muss Heidi wohl noch den nächsten Knaller verkraften: Die Verlobte von Musiker Tom Kaulitz (29) wird möglicherweise auch bei der Castingshow „America’s Got Talent“ ersetzt – das plauderten jetzt Branchen-Insider aus!

Heidi Klum steht vor dem TV-Aus

Gut möglich, dass die eher prüden Amerikaner langsam genug haben von der aufgedrehten Deutschen, die oft ein wenig über die Stränge schlägt. Ob Laufsteg-Geknutsche mit -Berater Tim Gunn (65), Nackedei-Fotos mit Designer Zac Posen (38) oder kindische Dusch-Spiele mit Jury-Kollegin (43) – Heidi macht sich dauernd zum Affen. Das merkte man kürzlich auch in der Talkshow von (60), als Heidi plötzlich über Toms bestes Stück sprach. Immer wieder sorgt sie mit solchen Einlagen für schockierte Gesichter und peinlich berührte Lacher. Und gerade erst mokierte sich der US-Schauspieler (58) über Heidis peinliche Knutsch-Show bei den : „Es war wie eine Peepshow“, meckerte er öffentlich. Und wer will so was schon gern über den Star seiner Show lesen?

Heidi Klum: Für diese Aufnahmen hagelt es Kritik!

Nach und nach scheint Heidi jetzt aus dem US-Fernsehen gestrichen zu werden – immerhin hat sie so mehr Zeit dafür, ihre anstehende Hochzeit zu planen. Daraus kann sie dann ja auch eine Lachnummer machen, wenn ihr danach ist.