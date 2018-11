Heidi Klum: Sie hat einen NEUEN Tom!

zeigt sich plötzlich mit einem ganz anderen Mann an ihrer Seite! Was ist nur mit ihrem jungen Lover Tom Kaulitz geworden?

Stattdessen sieht man plötzlich einen Style-Zwilling von Thomas Hayo (49) an der Seite des Topmodels. Da müssen die Fans schon zweimal hinschauen!

Die überraschenden Bilder seht Ihr im Video:

Vermisst Heidi Klum Thomas Hayo schon?

Acht Jahre lang waren sie das „GNTM“-Traumpaar: (49) im Lederjacken-Look und Heidi in konsequent knapper Klum-Klamotte. Als alte Fashion-Hasen erklärten sie naiven Model-Meeedchen, wie man über Catwalks hoppelt. Aber jetzt hat Hayo den Abgang gemacht: Die 14. Staffel dreht Heidi Klum (45) gerade ohne den smarten Saarländer.

Rein optisch hat sie ihn praktischerweise aber schon ersetzt: Statt Thomas hat sie ja jetzt Tom an ihrer Seite! Der ist mit 29 ganze 20 Jahre jünger – aber ein echter Style-Zwilling des Model-Spezialisten. Auf den ungeschniegelten „Ich bin ’ne coole Fritte und kämm mich eher selten“-Look fuhr Heidi beim Hayo ja schon voll ab. Kein Wunder, dass da immer mal wieder die Frage aufkam, ob die -Kollegen sich privat wohl an die Wäsche wollen. Was beide natürlich dementierten. „Ich mag selbstbewusste Männer, die ihr Ding machen“, hat Heidi mal gesagt. Sein Ding macht Thomas Hayo jetzt woanders. Wie das wohl findet? Damit ist er jetzt definitiv the one and only Lederjacken-Hero in Heidis Herzen.