Heidi Klum: Sie hat endgültig genug! Jetzt platzt ihr der Kragen!

Bei ist ordentlich was los. Seit einigen Tagen versorgt das Topmodel ihre Fans immer wieder mit Fotos via Social Medie, die Einblicke in ihren Reise-Alltag mit Tom Kaulitz geben. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige...

Heidi Klum wird hart kritisiert

Obwohl Heidi Klum in absoluter Top-Form ist, muss sich die via Social Media immer wieder Anfeindungen durch einige Fans stellen. So auch jetzt! Zu einem ihrer jüngsten Post kommentiert nämlich nun eine aufmüpfige Followerin: "Sorry, aber schlecht geschminkt! Das Schwarze steht dir so gar nicht und dann sieht man deine Falten um die Augenpartie." Autsch! Definitiv harte Worte, die Heidi jedoch nicht lange auf sich sitzen lässt...

Heidi Klum schießt zurück

Das sich Heidi Klum von derartigen Anfeindungen nicht aus der Ruhe bringen lässt, zeigt die Antwort des Topmodels auf den Fan-Diss. So entgegnet sie: "ICH BIN 46, ICH HABE FALTEN VOM LACHEN, SORRY." Und auch ihre Fans pflichten ihr bei: "Mit 46 möchte ich auch nur so wenige Falten haben. Siehst toll aus!"