Heidi Klum: Sie hat sich einen Parasiten eingefangen

Ungebetener Gast für !

Das Model verrät den Fans, was wirklich hinter ihrer scheinbaren Grippe steckt: EIn fieser Parasit!

Seit zwei Wochen krank: So süß kümmert sich Tom um seine Heidi

Auf wendete sich Heidi Klum in ihrer Story an ihre Follower und erklärte zu einem Bild, dass sie den Grund für ihr tagelanges Unwohlsein nun gefunden hätte:

"Ich bin seit zwei Wochen krank. Und endlich weiß ich, was ich habe. Ich habe einen Parasiten", so die Blondine, "Ist das nicht das Ekelhafteste, was ihr je gesehen habt? Und ich dachte, ich hätte Grippe mit ein bisschen von, ich weiß gar nicht, was. Aber nicht das!"

Bei dem Parasiten handelt es sich scheinbar um Kryptosporidien, die als Symptome unter anderem Fieber und Bauchkrämpfe auslösen.

Wie das Model erklärt, sei sie zunächst noch normal weiter zur Arbeit gegangen, inzwischen steht aber fest:

"Dieses Ding muss raus!"

Zumindest einer scheint sich von dem Parasiten jedoch nicht beunruhigen zu lassen: Wie Heidi Klum in ihrer Instagram-Story zeigt, blieb stets an ihrer Seite und verfolgte auch sein Fußballspiel vom Bett aus, um seiner angeschlagenen Frau Gesellschaft zu leisten.