Heidi Klum: Sie spricht über die Hochzeit mit Tom Kaulitz

Tom, Tom, Tom! Bei scheint es momentan nur ein Thema zu geben. Sie lässt keine Gelegenheit aus, um uns zu zeigen, dass sie ja sooo verliebt in ihren 16 Jahre jüngeren Freund ist. Kein Wunder, dass ständig Verlobungsgerüchte die Runde machen. Bisher wollte keiner der beiden dazu Stellung nehmen - bis jetzt!

Auf einer Geburtstagparty funkte es

In der " Show" plauderte Heidi über das erste Kennenlernen: "Ich war zu einer Geburtstagsparty eingeladen und hatte eigentlich keine Lust an dem Abend. Ich habe mich aber doch aufgerafft - und dann stand er plötzlich da! In diesem Augenblick war es so schlimm, dass ich ihn nicht anschauen konnte. Es war so, wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt und denkt: 'Oh, mein Gott, ich kann ihn nicht mal ansehen."

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jaa, ein Baby!

Eine Hochzeit ist nicht ausgeschlossen

"Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden", schwärmte Heidi weiter. Ellen wollte es genauer wissen. "Ihr seid aber nicht verlobt oder verheiratet?", fragte sie. Die 45-Jährige verneinte. Auf die Frage, ob es möglich wäre, antwortete sie jedoch: "Vielleicht..." Wenn das Mal kein Statement ist! Die vierfache Mama scheint eine dritte Ehe nicht auszuschließen.

Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit bis Tom seine Heidi endlich fragt...