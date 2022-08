Heidi Klum: Sie verkündet die Trennung!

Auf Instagram postet Heidi jetzt ein altes Bild von einer "Victoria's Secret"-Show. Damals war Leni bereits an Bord. "Es kommt mir wie gestern vor, dass dieses Bild aufgenommen wurde, als ich im vierten Monat schwanger mit dir sicher und gesund in meinem Bauch", schreibt sie dazu. "Manchmal wünsche ich mir, dass ich dich immer so nah bei mir haben könnte, doch jetzt ist es Zeit, deine Flügel auszustrecken und zu fliegen." Glücklicherweise ist New York ja nur ein paar Flugstunden von Los Angeles entfernt!