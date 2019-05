Heidi Klum: GNTM-Aus? Jetzt spricht sie Klartext!

Am Donnerstag ist es wieder soweit! kürt wieder ein"Germany's next Topmodel". Doch wie geht es nach dem großen Finale weiter? Müssen die Fans etwa um ihre Lieblingsshow bangen? Immerhin sind die Quoten in den letzten Jahren ziemlich zurück gegangen...

Heidi Klum: "Wir haben gerade unsere Verträge verlängert"

Heidi gab jetzt jedoch Entwarnung. Die Modelshow wird mindestens bis 2025 über die -Bildschirme flimmern. 20 Staffeln sind geplant. "Wir haben gerade unseren Vertrag verlängert", bestätigte sie laut "Promiflash" bei einer Pressekonferenz zur morgigen Show. "Ich mache 20 Jahre. Also mache ich noch sechs Jahre." Diese Nachricht wird ihre Fans sicherlich freuen.

Channing Tatum, Tokio Hotel und Co. rocken das Finale

Doch bevor die neue Staffel geplant wird, steht erstmal das große Finale an. Und dafür hat sich die Modelmama so einiges einfallen lassen. Angeblich wird kein Geringer als Show-Master ihr bei der Moderation unter die Arme greifen. Außerdem reist mit 30 (!) heißen Strippern an. Für coole Musik sorgen die Jonas Brother, und - na klar - . Bei so einem Hammer-Programm wird es fast zur Nebensache, welches Model am Ende den Titel mit nach Hause nehmen darf...