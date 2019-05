Heidi Klum: Sie zeigt ihren Babybauch!

Reddit this

Darauf haben wir so lange gewartet! Heidi Klum zeigt bei Instagram ihren kugelrunden Babybauch.

Ist schwanger - oder nicht? Seit Wochen diskutiert ganz Deutschland über ihren Bauch. Jetzt die Überraschung!

So stolz zeigt Heidi ihren Babybauch

Die Modelmama postete zum Muttertag einen kurzen Clip, in dem sie über ihren kugelrunden Babybauch streichelt. Im Hintergrund ist Mutter Erna zu hören: "Guckt mal, wie unsere Königin aussieht. Wie so ein kleiner aufgeblasener Ball." Huch, haben wir da etwa was verpasst? Werden Heidi und Tom wirklich Eltern? Nein, das kurze Video ist schon 15 Jahre alt. Damals war Heidi hochschwanger mit Tochter Leni.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Es steht fest! Hier findet die Hochzeit statt

Still-Video sorgt für Begeisterung

Kurz danach veröffentlichte Heidi einen weiteren Clip, der sie beim Stillen zeigt." Der erste Tag mit der kleinen Leni. Ich fühle mich mit meinen vier großartigen Kindern Leni, Henry, Johan und Lou so gesegnet", schrieb sie dazu. Die Fans sind begeistert von den vielen privaten Einblicken. "Wow. Mutig so etwas Privates mit uns zu teilen", "Das ist das schönste Video überhaupt" und "Ein toller Moment", lauteten nur einige der vielen Komplimente.