Heidi Klum: Fotos aufgetaucht! Sind das die GNTM-Finalistinnen?

Heute ist es wieder soweit! Germany’s Next Topmodel startet in die nächste Runde! Alle Model-Fans stehen schon jetzt in den Startlöchern und rätseln, wer wohl den begehrten Model-Titel ergattern wird. Ein kürzlich aufgetauchtes Foto könnte dabei jedoch schon jetzt Klarheit verschaffen. Heidi präsentiert sich darauf mit zwei Kandidatinnen der aktuellen Staffel. Sind das ihre Finalistinnen?

Heidi Klum: Das sind ihre neuen Pläne!

Heidi Klum: Mit Germany's next Topmodel-Anwärterinnen unterwegs

Obwohl erst heute Abend die erste Show der neuen Germany's next Topmodel-Staffel startet, zeigte sich Heidi schon jetzt mit zwei Topmodel-Anwärterinnen bei der berühmten amfAR-Gala in New York. Dabei handelt es sich um Toni Loba und Klaudia Giez, die sich ab heute Abend den begehrten Model-Titel ergattern wollen. Bei der Spendengala, die im Rahmen der Bekämpfung des AIDS-Virus stattfindet, glänzen die beiden Nachwuchstalente neben der Model-Mama. Doch was hat es mit dem Aufritt auf sich?

Heidi Klum: Der Auftritt versrciht Hoffnung

Der gemeinsame Abend mit Heidi Klum bei amfAR-Gala, könnte Toni Loba und Klaudia Giez einen ordentlichen Hoffnungsschub verpasst haben. Schon in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt: Wer Heidi zu dem Event begleiten durfte, legte eine steile GNTM-Karriere hin. Ob einer der beiden zu Heidis geheimen Finalistinnen gehört, ist nicht bekannt. Wir können allerdings schon jetzt gespannt sein!