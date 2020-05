Heidi Klum: Skandal-Enthüllung um Tochter Leni! Jetzt muss sie durchgreifen

Wenn man so richtig verknallt ist, gerät das eigene Urteilsvermögen schnell mal aus den Fugen. Umso wachsamer dürfte Löwenmama Heidi Klum gerade verfolgen, was Aris, den neuen Boyfriend ihrer Ältesten, so umtreibt. Der scheint nämlich ein Riesenfan von Durek Verrett zu sein – und könnte die verliebte Leni womöglich in den Dunstkreis des dubiosen Wunderheilers ziehen.

Eigentlich hat die erste große Liebe ihrer Teenie-Tochter ja mit offenen Armen aufgenommen. Der junge Sportler geht bereits in der Klum-Villa ein und aus, und die Mutter seiner Freundin folgt ihm auf . Doch was sie dort zu sehen und zu lesen kriegt, müsste ihr zu denken geben, vielleicht sogar ernsthafte Bedenken wecken. Denn offensichtlich ist Aris ein Anhänger des amerikanischen „Schamanen“ Durek Verrett – und der ist nicht irgendein Guru, sondern erstens wegen äußerst fragwürdiger Methoden extrem umstritten und zweitens in allerhöchsten Promi-Kreisen unterwegs. Nicht zuletzt wegen seiner Beziehung zur ebenfalls esoterisch anfälligen Prinzessin Märtha Louise von Norwegen gerät Durek immer wieder in die Schlagzeilen – und die sind meist negativ.

Ist Leni Klum in Gefahr?

Was seiner Karriere allerdings nicht zu schaden scheint. Der selbst ernannte „Visionär des Neuen Zeitalters“, der kein Geheimnis daraus macht, früher Drogen konsumiert zu haben und öffentlich intime Details über das Sexleben mit seiner royalen Freundin ausplaudert, verdient seine Brötchen seit Jahren als eine Art spiritueller Führer. Er behauptet, die Zukunft seiner Patienten sehen und durch Handauflegen Krankheiten wie Leukämie besiegen zu können. Wie wenig vertrauenerweckend Dureks „Geistheiler“-Fähigkeiten sind, zeigt auch sein selbst verfasstes (Mach-)Werk „Spirit Hacking“, in dem er unter anderem die These vertritt, dass Krebs ein Anzeichen dafür sei, dass der betreffende Mensch nicht mehr Leben wolle – und dafür heftig Ärger bekam. Bekannte sagen, er sei ein Meistermanipulator, der Persönlichkeitsveränderungen bei anderen bewirken könne. „Er ist wie ein Sektenführer. Seine Fans werden einer Gehirnwäsche unterzogen und folgen ihm sklavisch“, verriet sein Ex-Freund Hank Greenberg kürzlich im Interview. „Es macht mir Angst.“

Heidi Klum: Enthüllt! So süß ist ihre Tochter Leni Klum

Auch bei Heidi schrillen inzwischen vermutlich so einige Alarmglocken. Denn dass der Mann alles andere als ein Vorbild ist, dürfte ihr kaum entgangen sein – schon gar nicht für Teenager, die sich in ihrem Weltbild noch leicht beeinflussen lassen und oft dankbare Opfer spiritueller Rattenfänger werden. Falls Aris die Thesen von Durek für bare Münze nimmt, dem Guru womöglich sogar schon „hörig“ ist, besteht auch für Leni höchste Gefahr, vor lauter Verliebtheit in den Sog des obskuren „Visionärs“ zu geraten. Aber auf den unerschütterlichen Beschützerinstinkt ihrer Mama ist ja zum Glück immer Verlass…