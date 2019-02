Heidi Klum: Skandal-Fotos von ihren GNTM-Kandidatinnen aufgetaucht!

Es ist endlich wieder so weit: Die 14. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (donnerstags, 20.15 Uhr, ) startet – diesmal unter dem inoffiziellen Motto „Heidis Girls gone wild!“ Die neuen Kandidatinnen sind nämlich alles andere als harmlos!

Auf posieren Heidis Meeedchen hemmungslos mit Hochprozentigem in der Hand oder Fluppe zwischen den Fingern. „Coolness Overload!“, kommentiert Kandidatin Sarah Almoril (20) unter anderem einen Schnappschuss aus der Shisha-Bar. Doch cool findet Model-Mama Heidi (45) das ganz sicher nicht! Und obwohl die Show noch nicht einmal begonnen hat, zeigen die Model-Anwärterinnen schon jetzt freiwillig viiiel nackte Haut.

Hat Heidi Klum ihre Mädchen nicht unter Kontrolle?

So wie Kandidatin Enisa Bukvic (24), die mit ihrem Freund und -Star Simon Desue (27) für ihre knapp 500 000 Follower sogar eine Sex-Stellung inszeniert. Oder auch Nachwuchs-Model Yara Pilgram (19), die fröhlich ihren blanken Hintern in die Kamera streckt. So wild waren die Topmodel-Teilnehmerinnen noch nie! Dabei betont „GNTM“-Chefin Heidi doch immer: „Als Model ist es superwichtig, diszipliniert zu sein.“ Die Profile ihrer Proll-Püppchen sollte sie also lieber nicht anklicken…