Heidi Klum: Skandal um ihre Tochter

Sie trägt ein hautenges Mini-Kleid mit hohem Beinschlitz, dazu sexy High Heels. Wenn man sich Heidi Klums Tochter Leni so ansieht, würde man niemals auf die Idee kommen, dass sie gerade einmal 13 Jahre jung ist! In dem aufreizenden Outfit macht sie ihrer Model-Mama in der Front Row einer Fashion Show in Los Angeles echte Konkurrenz. Aber: Sollte sich ein Teenager schon so freizügig in der Öffentlichkeit zeigen?

Dass es sich bei Heidis rechter Sitznachbarin um ihre 13-jährige Tochter handelt, würde man niemals vermuten! Getty Images

Für Heidi scheint der Aufzug ihrer Tochter das normalste der Welt zu sein. „Ich bin quasi am FKK-Strand aufgewachsen, war oft mit meinen Eltern dort. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Nacktkeit“, erklärt sie. Viel Haut zu zeigen gehört für die 44-jährige einfach dazu.

Heidi Klum: Bittere Tränen in der Öffentlichkeit

Auch in ihrer Show ‚Germany’s next Topmodel‘ lässt sie Kandidatinnen bereits im Alter von 16 Jahren halbnackt vor der Kamera posieren. Kein Wunder also, dass ihre mütterlichen Alarmglocken beim Anblick ihrer aufreizend gekleideten Tochter nicht schrillen. Doch gerade in Zeiten, in denen Hollywood von einem Sex-Skandal nach dem anderen erschüttert wird, sollte Heidi besonders gut auf ihre Tochter aufpassen…