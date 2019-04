Heidi Klum: Skandal um Tom! Unglaublich, wobei er erwischt wurde!

Reddit this

Ärger im Paradies! Kurz vor Heidi Klums geplanter Traumhochzeit kommt heraus: Tom Kaulitz nimmt es mit der Wahrheit offenbar nicht immer so genau...

Spürnasen, aufgepasst: Hier brät sich einer ’ne Extrawurst! Heidi Klums Lover (29) und seinem Zwillingsbruder Bill scheint nämlich jedes Mittel recht zu sein, um sich unter keinen Umständen von ihren geliebten Hunden Scotty und Stitch trennen zu müssen – nicht mal bei Flugreisen. Da wird offenbar sogar eine psychische Erkrankung vorgetäuscht! Denn eine Reise im Flugzeug-Frachtraum wollen die Twins ihren vierbeinigen Freunden lieber nicht zumuten – und deklarierten sie auf ihrem Flug von Los Angeles nach Deutschland vergangene Woche einfach als sogenannte „Service Dogs“, also Hilfshunde, um sie mit in die Passagierkabine nehmen zu dürfen…

Seltsam, denn für diesen Status muss nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa neben weiteren Dokumenten auch eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit der Anwesenheit des Tieres vorliegen, sofern es sich nicht um einen medizinischen Begleithund wie einen Blindenhund handelt. In diesem Fall muss der Fluggast nachweisen, dass er die Anwesenheit seines Hundes benötigt, um psychische Leiden wie Angststörungen unter Kontrolle zu halten. Ob das wirklich auf die Kaulitz-Brüder zutrifft? Fraglich.

Immerhin touren die beiden Musiker seit vielen Jahren mit ihrer Band um die ganze Welt. Schwer vorstellbar, dass sie bei jeder hundelosen Flugreise angstschlotternd auf den Schoß des Sitznachbarn springen würden. Und: Weder bei Tom und Heidis Urlaubstrip nach Hongkong noch bei Bills Reise nach Deutschland im März waren die Hunde dabei. Da wird wohl frei nach Schnauze entschieden…

Was sagt Heidi Klum zu den Vorwürfen?

Von einem schlechten Gewissen ist bei den Kaulitz-Brüdern trotzdem nichts zu entdecken, im Gegenteil: Bill postete noch kurz vor dem Abflug Richtung Heimat eine -Story, die beide Hunde zeigt – mit Leinengeschirr und Ausweis, der die Tiere als psychotherapeutische Assistenzhunde kennzeichnet. Ein ziemlich dicker Hund – auch deshalb, weil die Brüder offenbar schon seit Jahren mit dieser Masche durchkommen! In einem Interview mit der „Welt“ erklärte Bill schon 2014, er hätte „einen Trick“, um seinem damaligen Liebling, Bulldogge Pumba, die langwierige Quarantäne zu ersparen: „Ich sage, er ist ein Service-Dog, und deswegen darf er die ganze Zeit bei mir in der Kabine bleiben.“

Tom konnte sich damals immerhin noch zu einer Warnung aufraffen: „Jetzt verrat den doch nicht!“ Fest steht also: Das Täuschungsmanöver hat System. Und warum das Ganze? Aus purer Tierliebe? Vermutlich schon, denn die Brüder hängen wirklich mit einer Affenliebe an ihren Hunden – selbst mit ins Bett dürfen die Partner mit den feuchten Schnauzen. Und was sagt zu der Angelegenheit? Offiziell: nichts. Aber vermutlich hat sie als Besitzerin von drei Hunden volles Verständnis für die Extra-Tour ihres Verlobten Tom. „Die Hunde gehören zur Familie“, sagte sie einmal im „People“-Interview. Und klar, Familie fliegt eben nicht im Frachtraum mit…