Heidi Klum: So süß hat Tom ihr den Antrag gemacht!

Es war die Überraschung zum Ende des Jahres. hat seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. Und die hat natürlich "Ja" gesagt! Jetzt plaudert sie aus dem Nähkästchen...

Heidi Klum: So war der Antrag

Ausgerechnet in der neuen Staffel von GNTM spricht Heidi Klum ganz offen über den besonderen Tag, an dem Tom Kaulitz ihr die Frage aller Fragen stellte. Wie "Bild" weiß, erzählt sie, dass sie gemeinsam mit ihrem Schatz im Bett lag, als ihre vier Kinder Lou, Johan, Henry und Leni mit einem Tablett reinkamen. Darauf lag neben Kaffe und Blumen auch eine eindeutige Schatulle. Dann hat Tom die wichtige Frage gestellt.

Hach, wie romantisch. Tom weiß eben, dass die Kinder das Wichtigste in Heidis Leben sind und hat sie deswegen gleich mal in den Antrag mit einbezogen. Wer kann da noch nein sagen...

Heidi Klum: Findet die Hochzeit in Deutschkand statt?

Jetzt warten natürlich nur noch alle auf den großen Tag. Wann heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz? Und wie wird wohl die Feier aussehen? Bereits im Vorfeld gab es Gerüchte, dass sich die beiden in Köln das Ja-Wort geben wollen. Doch ob das wirklich stimmt?

Eines steht auf jeden Fall jetzt schon fest! "Es ist praktisch mit vier Kindern – so habe ich schon zwei Brautjungfern und zwei Trauzeugen", freut sich das Model in einem Interview. Bei so viel Familien-Power kann ja nichts mehr schief gehen...