Heidi Klum: Streit in der Familienvilla! Jetzt wird es richtig bitter!

Auf Instagram lud er dafür ein selbst produziertes Interview hoch und erklärte, was er vom neuen Show-Konzept hält: "Eine Sendung muss sich natürlich laufend verändern. Die Frage ist, ob sie sich SO STARK verändern muss. Ich bezweifle es. Die Vorbilder sind wohl auch die Trash-Sendungen, die momentan Überhand nehmen und die eigentlich niemand sehen will!" Autsch! Das hat gesessen. Aber ob's Heidi juckt? Sie kommentierte das Interview ihres Vaters jedenfalls nicht, sondern stellte nur klar: "Also, ich bin bereit für Veränderung!"