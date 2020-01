Heidi Klum: Süße Enthüllung! "Heidi bekommt noch ein Baby"

Reddit this

Heidi ist happy! Letztes Jahr heiratete sie endlich ihre große Liebe . Klar, dass sich die Fans immer wieder fragen, wann das erste gemeinsame Baby kommt. Der Wunsch könnte tatsächlich bald in Erfüllung gehen.

Kandidatin Charlotte legt für Heidi Klum die Karten

veröffentlichte einen kurzen Clip aus der ersten Folge von "Germany's next Topmodel", die am Donnerstag im läuft. In dem Video trifft Heidi auf Kandidatin Charlotte. Sie ist sehr spirituell und möchte beim Casting ihre Fähigkeiten als Kartenlegerin unter Beweis stellen. Heidi lässt sich auf den Spaß ein. Gastjuror Julien Macdonald hat auch sofort eine Idee, welche Frage Charlotte den Karten stellen soll. "Frag sie, ob Heidi ein Baby mit ihrem neuen Ehemann haben wird."

"Heidi bekommt noch ein Baby"

Die Antwort ist eindeutig. "Also, im Moment ist es noch blockiert. Das Baby hat noch einen Moment keine Zeit zu kommen. Aber in Zukunft sehe ich die Häuslichkeit bei euch. Ja! Heidi bekommt noch ein Baby." Ob Charlotte mit dieser Vorhersage Recht behält? Das wird wohl erst die Zukunft zeigen...

