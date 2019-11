Heidi Klum: Süße Liebes-News von Tochter Leni

Oha, entwickelt sich hier gerade eine echte Lovestory made in ? Offenbar interessiert sich nämlich Deacon, der älteste Sohn von Schauspielerin (43), neuerdings für eine hübsche VIP-Tochter. Die Auserwählte des 16-Jährigen ist keine Geringere als Heidi Klums (46) Töchterchen Leni! Via hat der charmante Nachwuchs-Herzensbrecher bereits Kontakt zu dem Model-Spross aufgenommen und angefragt, ob er ihrem Profil folgen darf.

Ist Heidi Klums Tochter verknallt?

„Man muss sein Glück selbst gestalten“, lautet schließlich eine Lebensweisheit von Mama Reese. Und siehe da: Leni (15) hat’s erlaubt… Na, wenn das mal kein erfolgreicher Flirt-Versuch ist! Ob sich die beiden schon zu einem echten Date getroffen haben, ist zwar noch nicht durchgesickert, aber so viel ist klar: Die zwei Promi-Kids kennen sich schon länger, schließlich sind ihre berühmten Mütter seit Jahren befreundet. Aber auch ohne mütterlichen Beistand gibt es bei Bedarf sicher die Gelegenheit, sich „ganz zufällig“ über den Weg zu laufen, schließlich wohnen beide Familien im Nobel-Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles.

Sollte sich zwischen den beiden Celebrity-Youngsters tatsächlich eine erste Liebe anbahnen, könnte Heidi sich jedenfalls entspannt zurücklehnen und den Dingen ihren Lauf lassen. Schließlich gilt Deacon nicht nur als kreuzbraver Musterschüler, sondern ist auch ein richtiger Mini-Gentleman – jedenfalls laut Mama Reese. Auf Instagram schwärmte die Schauspielerin erst kürzlich in höchsten Tönen von ihrem Sonnyboy-Sohn: „Ich bin so stolz auf Deacon. Er hat so ein gutes Herz und bringt immer alle zum Lachen!“ In diesem Fall dürfte Leni also in besten Händen sein.

Im Video seht ihr, welche Skandal-Fotos von Leni kürzlich für Aufsehen sorgten: