Heidi Klum: Süße Verkündung! Jetzt sollen es alle wissen

Bald ist es wieder soweit! Am 31. Oktober feiert Heidi Klum ihre berühmte Halloween-Party. An ihrem geheimen Kostüm wird bereits seit Wochen gebastelt.

In diesem Jahr feiert bereits zum 20. Mal ihre große Halloween-Party. In der Vergangenheit überraschte sie ihre Fans und Gäste immer wieder mit besonders verrückten Kostümen. Ob als Oma, Alien oder Jessica Rabbit – Heidi weiß, wie man sich in Schale wirft. Auch in diesem Jahr dürften sich ihre Anhänger wieder auf eine große Überraschung freuen.

Heidi Klum: Zwillings-Sensation!

Bald dürfen es alle wissen

Bisher hat Heidi natürlich nicht verraten, als was sie sich verkleiden wird. Auf ihrem -Account gibt sie ihren Fans allerdings immer wieder kleine Hinweise. Nun teilt sie erneut ein Video, in dem man eine modellierte Büste mit einem langen Kopf sieht. Ihre Follower haben bereits erste Vermutungen geäußert. Ganz oben auf der Liste stehen Nofretete, Marie Antoinette und Frankensteins Braut.

Bald dürfen alle wissen, für welches Kostüm Heidi sich entschieden hat. Unter dem Post verkündet sie nämlich, dass ihr Interessierte am 31. Oktober in einem New Yorker Schaufenster dabei zusehen können, wie sie zehn Stunden lang in die noch geheime Figur verwandelt wird.

Einige von Heidi Klums besten Halloween-Outfits seht ihr im Video: