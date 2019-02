Heidi Klum: Süße Verkündung pünktlich zum Valentinstag!

Es wird nicht ruhig bei und . In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Heidi ein Kind von Tom erwarten soll. Nun die nächste Neuigkeit...

Heidi Klum lässt die Bombe platzen

Via " " lässt Heidi nun die Liebes-Bombe platzen und teilt pünktlich zum Valentinstag ein Video mit ihren Fans, in dem sie Tom mit einem süßen Liebes-Geständnis überrascht. In dem Video ist ein Herz aus Rosenblättern zu sehen, welches sich über einen romantischen Schnappschuss von Heidi und Tom legt. Dazu kommentiert die : "Ich liebe Dich Tom Kaulitz". Was für rührende Neuigkeiten. Das so ein emotionaler Post von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Heidis Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Heidi deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ich finde, dass man es an jeder Faser deines Gesichts und deines Körpers sehen kann, dass du absolut in Liebe bist. Und bei ihm sieht man es auch. Das ist etwas sehr schönes und wertvolles, und ich freue mich von Herzen, wenn ich Menschen sehe, denen dieses Glück widerfährt" sowie "Das ist sehr süß! Von Herzen alles Liebe und Gute für Euch". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, wann uns Heidi mit dem nächsten Pärchen-Schnappschuss überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!