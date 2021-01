Heidi Klum teilt eindeutiges Foto: Zwillings-Sensation bei dem Topmodel

Scheinbar schwelgte Heidi die letzten Tage ein wenig in Erinnerungen. So postete sie in ihrem "Instagram"-Account eine Vielzahl von Fotos, die zu den Anfängen ihrer Karriere entstanden. Ein Detail sticht dabei jedoch ganz besonders ins Auge: Heidi sah früher genau so aus wie ihre Tochter Leni jetzt! So könnten sie beiden glatt als Zwillinge durchgehen! Wow! Ob Heidi in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder dieser Art posten wird? Wir können definitiv gespannt sein...