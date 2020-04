Reddit this

Heidi Klum: Tochter Leni wird Germany's next Topmodel!

Wer in der Fashionbranche was werden will, braucht bekanntlich Glück und Disziplin. Heidi Klums Älteste kriegt als Starthilfe zusätzlich eine Extraportion Vitamin B. Die BIlder zeigen wir im Video:

Nicht nur bei „GNTM“ sucht nach neuen Gesichtern, sie wurde auch in der eigenen Familie fündig: Ihre älteste Tochter Leni hat Lust auf den Laufsteg, und die stolze Mama tut, was sie kann, um ihrer potenziellen Nachfolgerin auf die Sprünge zu helfen.

Sie ist groß, schlank, hat das Modeln quasi mit der Muttermilch aufgesogen und bringt daher beste Voraussetzungen mit, in der Fashionbranche durchzustarten. Durch jahrelanges Tanztraining hat Leni außerdem ein gutes Gefühl für ihren Körper und wirkungsvolle Posen. Und ehrgeizig ist sie auch! „Sie ist die Einzige in der Familie, die in meine Fußstapfen treten möchte“, schwärmte Heidi gerade im Interview.

Klar, dass Leni es eigentlich aus eigener Kraft schaffen will. Ebenso klar, dass Supermodel Heidi es sich trotzdem nicht nehmen lässt, ihrer Tochter einen klitzekleinen Schubs in die richtige Richtung zu verpassen: Erst vor ein paar Wochen war der Teenager in der kalifornischen Wüste bei einem Shooting mit Star-Fotograf Derek Kettela, der schon für renommierte Magazine wie die „Vogue“ gearbeitet hat. Praktischerweise kennen Heidi und der Kanadier sich seit Jahren – und er konnte ihr mit der Foto-Session einen Freundschaftsdienst erweisen.

Heidis Tochter Leni startet durch

Auch scheint bereits mit im Boot zu sein. Jedenfalls postete der Model-Booker sich zeitgleich ebenfalls aus der kalifornischen Wüste. Sieht ganz so aus, als hätte er einen neuen Schützling. Für Leni wäre das super, denn Thomas, der seit seiner „GNTM“-Zeit einen guten Draht zu Familie Klum hat, verfügt über die besten Kontakte in der Branche.

Heidi Klum: Heftige Attacke von Tochter Leni

Und Leni hat große Zukunftspläne, wie ihre Mutter kürzlich verriet: „Es fing damit an, dass sie sagte: ‚Okay, mach Platz da. Lass mich das übernehmen.‘“ Konkurrenz aus dem eigenen Hause muss Heidi aber nicht fürchten. Sie selbst hat ihre Laufsteg-Zeiten hinter sich, große Werbekampagnen liegen auch schon länger zurück. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihre -Shows. Der perfekte Zeitpunkt also für einen Generations-Wechsel. Heidi wäre nicht die Erste, die ihrer Tochter Karriere-Starthilfe gibt. Auch Kaia Gerber (18) und Lila Moss (17) sind Kinder erfolgreicher Supermodels und mittlerweile selbst bestens im Geschäft. Leni könnte die Nächste sein…